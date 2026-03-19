La UOC y Eurocities formarán a técnicos de ayuntamientos europeos en políticas basadas en datos

Archivo - Sede de la UOC en el 22@ de Barcelona, en una imagen de archivo - UOC - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Eurocities, la red que conecta más de 200 grandes ciudades europeas, han impulsado un curso para formar a 50 técnicos de 12 ayuntamientos europeos en políticas públicas basadas en datos.

La formación, desarrollado en el marco de OpenEU y cocreado con Eurocities, quiere reforzar la capacidad de los gobiernos locales europeos para tomar decisiones "fundamentadas en datos y análisis rigurosos", informa la universidad en un comunicado de este jueves.

La iniciativa promueve una gestión pública "más eficaz", mediante el uso de datos y de evidencias en la toma de decisiones y ejemplifica el modelo de colaboración entre universidades y grandes redes institucionales europeas.

La comisionada para la Acción Internacional de la UOC y coordinadora de OpenEU, Pastora Martínez, afirma que la colaboración con Eurocities permite dar respuesta a las necesidades formativas "urgentes" de las administraciones locales.

El curso, impartido íntegramente en línea y en inglés, ha sido diseñado mediante un proceso de cocreación entre equipos académicos de la UOC y expertos de Eurocities Academy, e integra disciplinas como la economía del comportamiento y el estudio de sistemas complejos, así como los aspectos éticos y reguladores europeos relacionados con el uso de la IA y el 'bid data'.