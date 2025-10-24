La UOC ofrecerá el próximo curso 960 plazas del máster de Formación del Profesorado, 140 más

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ampliará el próximo curso 2026-2027 el número de plazas ofertadas en el máster universitario de Formación del Profesorado hasta llegar a las 960, lo que supondrá un incremento de 140 plazas respecto a la oferta actual.

En un encuentro con periodistas, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha explicado que se está en colaboración con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y que el objetivo es "poder cubrir al máximo posible todas las necesidades que hay en este ámbito".

Este máster disponía de 450 plazas en el curso 2023-2024, 540 en el 2024-2025 y 720 en el 2025-2026; y en cuanto a las especialidades, actualmente son Formación y Orientación Laboral, Orientación Educativa, Lengua y Literatura Catalana y Castellana, Inglés, Matemáticas y Tecnología, y se está estudiando abrir nuevas.

Preguntada por el grado específico de Medicina, ha recordado que este no se ofrece pero sí otros del ámbito de la Salud --como Nutrición o Logopedia--, y sobre la posibilidad de abrir nuevas formaciones en este sector, ha asegurado que "la UOC está siempre a disposición de cubrir aquellas necesidades formativas que hay en el país".

ESTUDIANTADO

En cuanto a la procedencia del estudiantado de la UOC, con datos del curso 2023-2024, un total de 54.600 estudiantes son de Catalunya, 31.000 del resto del Estado (sin contar a Catalunya) y 4.800 estudiantes del resto del mundo.

La rectora ha señalado que ha habido un incremento de los estudiantes de "edad más joven", los que tienen entre 18 y 24 años: en los últimos 6 años, el porcentaje de estudiantes jóvenes ha crecido del 19,41% en el curso 2020-2021 hasta el 23,12% en el 2025-2026.

Este crecimiento es más acentuado en las titulaciones oficiales: en los grados, el estudiantado joven ha pasado de un 22,36% del total en el curso 2020-2021 a un 26,3% en el curso actual, por lo que actualmente en los grados de la UPC 1 de cada 4 estudiantes es joven.

En cuanto a ramas de conocimiento, en Ingeniería Informática, la UOC es la universidad con más estudiantes nuevos de todo el Estado (1.6767), un 12,62% del total; que en Ciencia de Datos, el 21,8% de alumnos que cursa esta titulación en España lo hacen en la UOC y que en Bioinformática y Bioestadística, casi 6 de cada 10 estudiantes del sistema estatal están matriculados en la UOC.

Del total del estudiantado catalán que vive en pueblos de menos de 10.000 habitantes, el 40% estudia en la UOC; y la rectora también señala que de conjunto de estudiantes universitarios de Catalunya que tiene alguna discapacidad certificada, el 50% estudia en la UOC (unos 3.000 de los 97.000 estudiantes que tiene la universidad).

CATALÁN Y ANIVERSARIO

La universidad ha reiterado su "inquívoco" compromiso con la lengua catalana y recuerda que cada año se producen unos 3.000 recursos nuevos en catalán que, pasados tres años, se publican en abierto y pasan a dominio público.

Fitó ha señalado que la UOC ofrece todos sus estudios en línea así como en catalán, excepto el máster en Teaching and Learning of Languages through Technology (inglés o castellano), MBA (EADA, en castellano) y el grado en Software Development (inglés).

Además, la UOC recuerda que este año cumple 30 años y que, en aquel momento, "se avanzó a su tiempo creando un modelo educativo revolucionario con una misión clara: ofrecer educación superior flexible, de calidad, en catalán y accesible para todos".