La UpM adopta 3 nuevas estrategias hídricas para la región euromediterránea hasta 2030

Archivo - El Secretario General de UpM, Nasser Kamel, durante el 9º Foto Regional de la UpM, Unión por el Mediterráneo, en el Palau de Congreso de Catalunya, a 28 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). UpM se celebra cada año en Barcelona pa - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) han adoptado 3 nuevas estrategias hídricas regionales que sirvan como base para una trayectoria común en la región euromediterránea hasta 2030.

En un comunicado este jueves, la organización han explicado que estos 3 marcos estratégicos "establecen un rumbo unificado en materia de agua, energía, alimentación, ecosistemas, finanzas y transformación digital".

El secretario general de la UpM, Nasser Kamel, ha sostenido que la adopción de estas estrategias indica que, a pesar de la complejidad del panorama geopolítico, "la comunidad mediterránea es capaz de tener una ambición colectiva y de actuar de forma coordinada".

Cada estrategia aborda una dimensión de la crisis, la primera habla del "nexo Agua-Energía-Alimentos-Ecosistemas en el continuo desde el origen hasta el mar Mediterráneo", y la segunda recoge recomendaciones de la UpM sobre financiación del agua.

Por último, la tercera contiene un marco estratégico para la transformación digital del sector del agua, "basado en estudios de caso nacionales e iniciativas internacionales", y busca orientar a países europeos en la digitalización de sus sistemas hídricos.