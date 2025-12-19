La Urbana de Badalona (Barcelona) insta a desalojados del B9 a abandonar la plaza en la que acampan

Tiendas de campaña y personas concentradas delante del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), asentamiento desalojado este miércoles - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Bermúdez (SHSC) critica la "excusa" de enviar brigadas de limpieza al entorno del antiguo instituto

BADALONA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Urbana de Badalona (Barcelona) está trabajando para que las personas que fueron desalojadas este miércoles del antiguo instituto B9, convertido en un asentamiento ocupado, abandonen la plaza en la que acampan, que se encuentra justo delante del inmueble.

Hacia las 8.30 horas, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), que actúa como interlocutor, ha informado de la presencia de 15 patrullas del cuerpo policial en los alrededores de la plaza, que se ha convertido en el refugio de las decenas de personas que hasta hace dos días residían en el B9.

Han asegurado que la Guardia Urbana les ha emplazado a abandonar la plaza antes de las 10 horas, aunque finalmente ha accedido a darles más tiempo, y los desalojados han aprovechado para desmontar el campamento y recoger sus pertenencias, entre ellas tiendas de campaña, colchones y sacos de dormir, y se han trasladado a pocos metros de la plaza.

CRONOLOGÍA DEL DESALOJO

La portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el miércoles "se produjo el desalojo más grande de toda Catalunya, donde más de 400 personas fueron expulsadas en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional".

"Hoy lo que estamos viendo es el resultado, esta falta de alternativa residencial. Nos hemos levantado con la noticia de que más de una decena de policías de la Guardia Urbana se han presentado en la plaza donde estaban durmiendo los residentes", ha añadido.

El operativo policial desplegado el día del desalojo se saldó con 18 detenidos por Extranjería y más de 180 identificados.

TAREAS DE LIMPIEZA

Bermúdez ha criticado que la Guardia Urbana justifica sus actuaciones en la "excusa" de que quieren enviar brigadas de limpieza en el entorno del antiguo instituto B9.

Ha asegurado que en todos los años que lleva viviendo en Badalona es la primera vez que esto ocurre: "Es una excusa para poder desalojarlos de nuevo, porque no quieren que existan los pobres en los barrios de Badalona y quieren construir una ciudad al servicio del lobby mobiliario".

ALTERNATIVA HABITACIONAL

Este jueves, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, pidió al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reabrir el albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado hace unos meses, para acoger de urgencia las personas desalojadas del bloque B9.

"Estas personas irán a otra plaza o a otros asentamientos, en cualquier lugar que encuentren", ha lamentado Bermúdez.

La portavoz del SHSC ha especificado que, en Badalona, "hay más de 8.000 pisos vacíos", y que, en el conjunto de Catalunya, la cifra escala a las más de 420.000.

AYUNTAMIENTO DE BADALONA

Albiol advirtió el día del desalojo que el Ayuntamiento no va a gastar "un solo euro" en las personas desalojadas este martes del instituto B9 y que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buscarles una vivienda.

"Pedro Sánchez y sus socios dicen que tenemos que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda", sostuvo.