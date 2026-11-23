El número 2 al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, durante un acto de Comuns-Front Ampli, en el Parc Sant Martí, a 21 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es una "gran victoria" para Catalunya.

En un mensaje en 'Bluesky' este lunes recogido por Europa Press, ha reivindicado el logro que supone la amnistía para los que siempre han defendido "que los conflictos políticos no se resuelven con judicialización".

"La amnistía es una victoria de la democracia. Y una victoria para Catalunya", ha finalizado el ministro.