Urtasun cree que la victoria de Lula movilizará de cara al 29N: "Hay un cambio de tendencia

El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli por Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil puede ser un factor de movilización de cara a las elecciones generales en España.

"Nada está escrito y Brasil nos lo demuestra. Hay un cambio de tendencia global en estos momentos que está empezando a frenar la ola reaccionaria", y que, igual que en Brasil y en Serbia han ganado las opciones que hacían frente a políticas reaccionarias, también puede pasar el 29 de noviembre en España.

Sin embargo, ha avisado de que el "faro de esperanza" de Brasil también es una advertencia de que los movimientos de extrema derecha no reconocen los resultados, como ha hecho Flávio Bolsonaro, y ha llamado a la movilización internacional para defender la victoria de Lula en las urnas.