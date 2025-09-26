Urtasun defiende que el decreto de embargo de armas a Israel "deja pocos huecos"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante el acto de entrega del Premio Nacional de Cinematografía en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, en Tabalakera, a 20 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Arnaitz Rubio - Europa Press

No "duda" que para las elecciones de 2027 Sumar y PSOE reeditarán coalición

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este viernes que el decreto de embargo de armas a Israel "deja pocos huecos" y está jurídicamente bien construido, y ha asegurado que Sumar apostará en el trámite parlamentario del decreto por sacar la cláusula de excepción que el PSOE quiere incluir para el Consejo de Ministros.

"Quiero dar cierta seguridad a la gente que nos está escuchando que hemos aprobado un real decreto que blinda mucho el embargo de armas", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha apuntado que, entre otros, se bloquearía el tráfico de armas y el repostaje de combustible de los barcos que lleven armamento.

Cuanto a la cláusula de excepción que el PSOE quiere incluir para el Consejo de Ministros, ha señalado que desde Sumar, en sus palabras, tratarán de quitarla: "Garantizaremos que no habrá excepción a pesar de esta cláusula".

CANDIDATURA DE SÁNCHEZ EN 2027

Preguntado por la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentarse a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, ha afirmado que el candidato que el PSOE elija debe anunciarlo el partido y que, desde Sumar, lucharán "hasta el final" de la legislatura para seguir con el Gobierno de coalición.

"En 2027 nos volveremos a presentar para reeditar el Gobierno de coalición, sin duda", ha asegurado.

Sobre el traslado de las pinturas murales del MNAC al Monasterio de Sijena (Huesca), ha querido poner en valor la "extraordinaria" labor de los técnicos catalanes con la protección de las obras y ha apuntado que los técnicos del ministerio están, en sus palabras, perfectamente implicados y que trabajan junto a los del Ayuntamiento de la ciudad y los de la Generalitat.

MONDIACULT

En referencia al Mondiacult, la conferencia de la Unesco sobre políticas culturales que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, Urtasun ha afirmado que el Gobierno lleva dos años trabajando "intensamente" para organizar esta cumbre, cuya finalidad es, según él, que en 2030 las Naciones Unidas incluya a la cultura con un objetivo propio en la agenda de desarrollo.

"Que en todas las políticas e instrumentos que desarrolla las Naciones Unidas, la cultura sea concebido como un derecho fundamental, como un bien público global", ha dicho.