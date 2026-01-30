Urtasun: El Gobierno está "volcado" en ayudar a las víctimas de Adamuz e investigar el accidente

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la inauguración del Museu d'Art i Història de Reus (Tarragona) - EUROPA PRESS

REUS (TARRAGONA), 30 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este viernes que el Gobierno está "volcado" en ayudar a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), investigar las causas del suceso y en recuperar el servicio ferroviario.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa desde Reus (Tarragona) en la inauguración del Museu d'Art i Història de la ciudad al preguntársele por las críticas de parte de la oposición por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el funeral a las víctimas del accidente.

Urtasun ha recordado que en el pasado Consejo de Ministros ya se aprobó un primer paquete de ayudas a las víctimas y ha pedido "rehuir" de la polémica política.