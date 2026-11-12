Urtasun pide luchar en las urnas contra el "regreso de la oscuridad" de PP, Vox y Junts

Acto de inicio de campaña de los Comuns-Front Ampli en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EUROPA PRESS

Albiach llama a una "gran alianza de la gente normal" para defender a las familias trabajadoras

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona en las elecciones generales, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a luchar por sus derechos en las urnas el próximo 29 de noviembre contra el "regreso de la oscuridad" que representan PP, Vox y Junts, según él.

Lo ha dicho este jueves en el acto de inicio de campaña del partido en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jèssica Albiach, y los número 3 y 4 de la candidatura por Barcelona, Júlia Miralles y Andrés García Berrio, respectivamente.

Ha enmarcado los comicios en la defensa de los derechos heredados, que ha defendido llevar más allá, pero también en combatir un bloque que "quiere romper el contrato social", atacando cosas elementales como las pensiones o los derechos de las mujeres.

RETROCESO

Por ello, ha erigido al Frente Amplio como candidatura contra el "retroceso de riesgo" con el que amenazan PP y Vox, y ha cuestionado la postura equidistante de Junts que, según él, quizás no es solo equidistancia.

"Le tenemos que decir a la gente que votar al Frente Amplio sirve para parar los recortes y la ruptura del contrato social", ha sostenido Urtasun, que ha recordado que los derechos se conquistan en las calles, se defienden en las instituciones y se garantizan en las urnas.

Finamente, ha tildado de gran éxito la huelga general de este miércoles, así como de los decretos de vivienda del Gobierno y ha exclamado: "¡Ayer ganamos en la calle con la huelga, hoy lo hemos ganado en el Congreso con los decretos y el 29 de noviembre lo ganaremos en las urnas!"

ALBIACH

Por su parte, Albiach ha llamado a la movilización formando una "gran alianza de la gente normal, de la gente trabajadora" para enfrentarse a los rentistas y a las grandes corporaciones y defender los derechos de la ciudadanía.

"Nos han declarado la guerra", ha alertado, señalando también a los que considera sus representantes, PP, Vox y Junts, pero también las grandes fortunas.

De este modo, ha defendido salir a ganar para defender el tiempo y la tranquilidad de las familias trabajadoras, apoyando "algo tan revolucionario como vivir dignamente de nuestro trabajo", y ha reivindicado que un médico y un paleta siempre tendrán más en común entre ellos que con un rentista, según ella.