Urtasun pide "toda la fuerza" al Frente Amplio para implementar sus políticas de vivienda

El ministro de Cultura y miembro de la dirección de los Comuns, Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y miembro de la dirección de los Comuns, Ernest Urtasun, ha pedido "toda la fuerza del mundo" a los Comuns y al Frente Amplio en las elecciones generales del 29 de noviembre para que sus políticas en vivienda se puedan implementar en el próximo Gobierno, que ha asegurado que será otro Gobierno de coalición progresista.

En una intervención ante los medios al inicio de una reunión con representantes municipales del partido este miércoles, ha asegurado que en los comicios se dirimirá si el Congreso suma una mayoría para derogar medidas como los decretos de vivienda, u otra que permita "seguir avanzando en políticas de protección de la vivienda como un derecho fundamental".

El ministro ha sostenido que la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones o la moratoria de los desahucios no hubieran sido posibles si su espacio político no hubiera estado en el Gobierno esta pasada legislatura: "El PSOE es demasiado permeable a los intereses inmobiliarios, todo el mundo lo sabe".

Ha defendido que estas regulaciones no se hubieran producido, y que deben contar de nuevo con suficiente fuerza tras el 29 de noviembre: "Los ciudadanos de nuestro país tienen que ser muy conscientes de lo que nos jugamos".

En su intervención, Urtasun ha evitado referirse a las negociaciones entre las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE para la candidatura a las elecciones de finales de noviembre.

QUE NO FALTE "NINGÚN VOTO"

Urtasun ha reivindicado los decretos de vivienda que aprobó el Gobierno tras el anuncio de la convocatoria electoral, y que debe convalidar la Diputación Permanente del Congreso, tras ser tumbados por el pleno con el voto contrario de PP, Vox y Junts.

Se ha mostrado confiado en que se convalidarán, pero ha instado a Junts a apoyarlos en esta ocasión, a pesar de que su voto no es imprescindible ahora: "Quiero aprovechar para hacer un llamamiento una vez más a que no falte ningún voto de ninguna formación política".

Se ha dirigido especialmente a Junts, que, tras su "gravísimo error" al tumbarlos en el pleno, tiene la oportunidad de cambiar de postura.

"Decirle al señor Carles Puigdemont que ahora podrá regresar a una Catalunya sin desahucios a pesar del voto de su partido. Decirle al señor Carles Puigdemont y al conjunto de representantes de Junts que tienen una oportunidad histórica para demostrar que no son los abogados de los fondos buitre", ha expresado.

1% DEL PIB EN VIVIENDA

Sin embargo, según el ministro, los decretos de vivienda no son un punto de llegada, sino el punto de partida de nuevas medidas en vivienda que deben impulsarse la próxima legislatura.

Por ejemplo, ha dicho que es necesario que el Estado invierta un 1% del PIB en vivienda pública asequible, a través de la construcción, pero también de la compra: "No un 'Casa 47' que apenas logra recolocar en un portal algunas pocas viviendas. No, una inversión de verdad".

También poner freno a las compras especulativas y a los fondos de inversión: "No podemos dejar que la vivienda sea un activo financiero en el que los grandes tenedores y los grandes fondos internacionales especulan".

Y finalmente, ha incidido en los desahucios, cuya moratoria se incluye en los decretos de vivienda, pero que, según Urtasun, se podría haber incorporado en julio: "Si el decreto de vivienda se hubiera aprobado en julio, Maricarmen no habría sido desahuciada", ha asegurado.