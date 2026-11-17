Archivo - El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha reivindicado la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas, como una medida feminista y ha afirmado: "Vamos a por más".

Lo ha dicho en un vídeo publicado en Bluesky, acompañado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha asegurado que las sucesivas subidas del SMI son "una historia de éxito del Gobierno" de coalición progresista.

Asimismo, la líder de Sumar ha defendido gobernar para la gente trabajadora, mientras que Urtasun ha asegurado que subir el salario mínimo significa "gobernar para la mayoría" y que el Frente Amplio irá a por más.

GUILLEM AGULLÓ

En otra publicación en Bluesky, el ministro también ha celebrado el reconocimiento oficial de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano valenciano asesinado a los 18 años por un grupo neonazi en abril de 1993, como víctima del terrorismo por parte del Gobierno, tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros.

"Han tenido que pasar 33 años, pero por fin se hace justicia con Guillem Agulló", ha señalado Urtasun, que ha agradecido a su familia por no rendirse nunca para mantener la memoria de Agulló viva.

Asimismo, ha señalado que el reconocimiento es una victoria "de la lucha contra el olvido", y ha destacado que este martes es un día muy importante para la memoria democrática del país.