El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, este martes en Mollet del Vallès (Barcelona) - EUROPA PRESS

Asegura que "la derecha no gobernará" España y defiende el papel del Frente Amplio con la vivienda

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha reprochado al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que dé por hecho un Gobierno de PP y Vox tras las generales: "Nosotros no bajamos los brazos".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios en Mollet del Vallès (Barcelona) este miércoles, junto a la concejal de los Comuns en el municipio, Marina Escribano, sobre la propuesta del dirigente republicano sobre formar un "Govern de concentración" en Catalunya ante un hipotético Gobierno de PP-Vox tras el 29N.

"El Frente Amplio en ningún caso se va a situar en el escenario de una victoria del PP y Vox", ha asegurado Urtasun, que ha insistido en que no darán las elecciones por perdidas y que el 29 de noviembre salen a ganar.

Ha recordado que en 2023 ya les decían que "el partido estaba perdido" y al final le dieron la vuelta a las encuestas, consiguiendo un nuevo Gobierno de coalición progresista, que esperan revalidar.

En este sentido, ha reivindicado el papel del Frente Amplio en un nuevo Ejecutivo de izquierdas y ha subrayado: "La derecha no gobernará este país. Estamos convencidos de que lo conseguiremos".

VIVIENDA: "HACEMOS QUE LAS COSAS PASEN"

Al hilo de las declaraciones de Escribano, en las que ha destacado la promoción de 80 pisos protegidos en Mollet bajo la iniciativa de los Comuns, Urtasun ha destacado el papel de su partido en el ámbito de la vivienda.

"Somos los que hacemos que las cosas pasen, también con la vivienda", ha sostenido el ministro, que ha defendido la acción de los partidos del Frente Amplio desde el Consejo de Ministros hasta los ayuntamientos