Urtsasun: El Gobierno trabaja en medidas para "proteger a la ciudadanía" ante efectos de la guerra

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Gobierno está trabajando en medidas para "proteger a la ciudadanía" ante las consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Preguntado a su llegada a la presentación de la ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) por si el Gobierno iba a adoptar medidas económicas ante la subida de precios de los carburantes, ha dicho: "Estamos trabajando en ello, por supuesto, y queremos que haya medidas para proteger a la ciudadanía".

"Ya lo hicimos una vez, al inicio de la guerra de Ucrania, y estamos trabajando, evidentemente, para que ningún ciudadano en nuestro país pague las consecuencias de la guerra", ha concluido.