Ustec y Aspepc valoran las mejoras acordadas con Educació y prevén abrir la consulta este sábado

Iolanda Segura durante las declaraciones este viernes en el Departament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes y Aspepc·Sps, sindicatos mayoritarios en la educación de Catalunya, han puesto en valor las mejoras logradas con el preacuerdo con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, tras la mesa sectorial de este viernes, y han avanzado que lo someterán a consulta del colectivo docente y que, seguramente, la impulsarán este sábado por la tarde.

En declaraciones a los periodistas este viernes al finalizar el encuentro, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha destacado que la "presión máxima" de todo el colectivo ha llevado a conseguir un preacuerdo y reitera que lo someterán a consulta del colectivo para que lo ratifique o no.

En cuanto a los elementos en los que cree que se han hecho avances: en materia de inclusiva afirma que se pasado de tener 200 dotaciones en el acuerdo de marzo a incrementar hasta casi 6.500 a desplegar en 4 años; y que en materia salarial, se ha pasado de 200 euros a llegar a un cifra de unos 390 euros, y que con la subida estatal se llega a unos 600 euros.

"Se pone la base a esta recuperación de poder adquisitivo en nuestras nóminas. Esto es en 4 años y seguramente nos veremos obligados en 4 años a volver a hablar de salarios. Pero ahora, de momento, hemos dado este paso, que creemos que es importante", indica.

También destaca que se ha "conseguido situar la recuperación, en modo de compensación, de la totalidad de la deuda por el recorte de los estadios"; y señala que la principal traba para lograr el acuerdo en las últimas horas ha sido una cuestión de redactado.

Preguntada por si mantienen el ciclo de movilizaciones y, concretamente, la huelga del lunes, ha dicho que lo "deben consultar y acordar las dos organizaciones".

CCC

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha señalado que este acuerdo "claramente no es el mejor acuerdo del mundo, pero en estos momentos, y valorando la fuerza sindical y el esfuerzo que se ha hecho y la lucha de los compañeros, es el mejor acuerdo posible para la Secundaria".

Ha destacado la lucha del colectivo docente y, sobre las mejoras, dice que a nivel salarial se ha logrado unos 389 euros de incremento: "Nosotros queríamos los 400 euros. El Departament engañaba y decía que los 400 euros ya los teníamos porque contaba la parte estatal".

"Lo que digo yo aquí es estrictamente neto sin ningún complemento estatal, es estrictamente catalán: de 200 a 389 (euros). No hemos llegado a los 400 pero le falta un poco, lo podemos dar por satisfactorio", dice.

Además, recuerda que su sindicado siempre ha pedido una convocatoria de cátedras y que con este preacuerdo les han dado 5.000 plazas --como pedían-- y en dos años; y también reivindica la compensación, en unos meses, a unos 38.000 docentes afectados por las deudas de los estadios.

Fernández ha dicho que, al adherirse al acuerdo, podrán "sugerir y proponer cambios" sobre cómo deberá ser la futura Ley de Educación de Catalunya e introducir una cláusula que plantee algunas cuestiones del currículo en el marco de la comisión de seguimiento del acuerdo.

CC.OO. EDUCACIÓ Y UGT

La responsable de la Pública No Universitaria de CC.OO. Educació, Ester Vila, celebra que es un día importante porque tras semanas de negociaciones se puede decir que "se ha llegado a un acuerdo porque los sindicatos no firmantes han visto que realmente era un buen acuerdo y que valía la pena sumarse".

Defiende que el acuerdo incluye la reversión de "la deuda de los estadios", que afecta a unas 40.000 personas, dice, y que en algunas personas ascendía hasta los 10.000 euros; y también reivindica la aceleración del pago del complemento específico, de 4 a 3 años; y reitera que CC.OO. no se ha ido de la mesa en ningún momento.

Por la UGT, Lorena Martínez asegura que el preacuerdo de este viernes "no es ratificar nada, sino que es ir más allá", y asegura que dentro de la comisión de seguimiento y despliegue del acuerdo se ha mejorado aún más la escuela inclusiva, superando las 6.000 dotaciones en 4 años, y el pago de la deuda de los estadios.

"Reafirmamos que la decisión de firmar el acuerdo en marzo fue la correcta, permitió abrir una dinámica de recuperación de derechos y de mejora de las condiciones que continúa. Hoy otros sindicatos han firmado un preacuerdo donde se presenta un nuevo complemento retributivo y 5.000 plazas de cátedras. Hoy es un buen día para la educaicón pública", ha zanjado, y reprocha que CGT Ensenyament les haya dicho que algunos sindicatos tienen secuestrada a la consellera.