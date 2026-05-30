Ustec dice que los sindicatos educativos decidirán este sábado si mantienen las huelgas

Archivo - La portavoz del sindicato USTEC-STEs, Iolanda Segura, en una foto de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha explicado que los sindicatos educativos se reunirán la tarde de este sábado para decidir si mantienen la convocatoria de huelgas y movilizaciones a partir del lunes, después del acuerdo alcanzado el viernes con la Conselleria de Educación de la Generalitat.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Segura ha apuntado que, en paralelo a la posible desconvocatoria, estará en marcha la consulta al colectivo docente para ver si ratifican el preacuerdo.

La portavoz ha dicho que defenderán el 'sí' al acuerdo porque lo valoran "en su totalidad, no solo en términos salariales", y consideran que han sido un paso adelante significativo.

"No es lo que hubiésemos querido arrancar en máximos, pero si contemplamos toda la globalidad, pues es un buen acuerdo", ha reflexionado.

Segura ha destacado que se ha pasado de un aumento de 200 euros a cerca de 400, que sumados a los incrementos salariales, supondrán alrededor de 600 euros más en las nóminas de los docentes.

Apunta que hay cuestiones que les hubiera gustado abordar, como el catalán, pero celebra los avances logrados en otros aspectos: "Es verdad que en el tema de la lengua se tiene que entrar en mucha profundidad. Es un marco político, es un marco conceptual y lo tenemos que abordar de forma específica y de forma muy profunda. Pero no temes como la inclusiva, nosotros pensamos que hemos hecho un salto increíble".

COLONIAS

Preguntada por si el curso que viene habrá colonias escolares, Segura ha dicho que es un tema que habrá volver a "poner sobre la mesa" con la Conselleria.

"Es una medida de presión que la gente ha tirado adelante en un contexto, ante una negociación inexistente, ante una falta de voluntad de la administración", ha dicho la portavoz, que remarca que este tipo de salidas y horas extras suponen un desgaste que debe ser compensado.

Segura ha afirmado también que no cree que las huelgas vayan a pasar factura social al colectivo docente: "Nosotros recibimos cada día apoyo de cada vez más agentes sociales. Las familias ya estaban estos días lanzando mensajes de apoyo, con más de 600 AFAs. La verdad es que hemos tenido un apoyo muy grande".