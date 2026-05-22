Ustec·Stes y CGT rechazan la propuesta de Educació al no contemplar una mejora retributiva lineal

La portavoz de Ustec·Stes Iolanda Segura - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Ustec·Stes y CGT Ensenyament han considerado inaceptable la propuesta presentada por la Conselleria de Educación de la Generalitat, que plantea una mejora retributiva del 50% de los complementos de tutoría y la creación de tres nuevos, y han insistido que la mejora salarial debe ser lineal para todos los docentes.

En declaraciones a los medios tras la reunión este viernes, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha pedido que el Govern les traslade una propuesta en la reunión del martes que se enmarque dentro de la "propuesta unitaria" que han hecho los sindicatos, que incluye un complemento universal para todo el colectivo.

"Si el martes no viene con una propuesta en base a este marco no es necesario que nos convoque. El miércoles ya tenemos una huelga", ha afirmado.

El Govern ha cifrado en más de 100.000 los docentes de la pública y la concertada que se verían beneficiados por la mejora de los complementos y la creación de tres nuevos, pero Segura ha advertido de que en la pública queda "fuera una gran parte" que no hace tutorías.

Ha subrayado que la mejora retributiva de los docentes debe ser lineal para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años y ha afirmado que los grupos parlamentarios se muestran dispuestos a que se aumente las dotaciones para Educación por lo que "es el momento de conseguir las mejoras".

Preguntada por si prevén acciones más allá del 5 de junio en caso de que no haya acuerdo y aprovechar la Selectividad o la visita del Papa, Segura ha dicho que no descartan escalar el conflicto y que se deben "aprovechar todas las oportunidades para hacer la máxima presión y la administración mueva ficha".

CGT ENSENYAMENT

Desde CGT Ensenyament, su secretaria general, Laura Gené, ha afirmado que el Govern ha ido a la reunión sin "haber hecho los deberes", y ha subrayado que su propuesta no tiene nada que ver con la presentada por los sindicatos que no suscribieron el acuerdo de Educación.

Gené ha afirmado que el aumento de complemento que plantea la Generalitat "deja fuera un tercio de la plantilla de la pública", por lo que no es para ellos aceptable, ha reivindicado un aumento lineal, ha señalado que espera que el martes acuda con una propuesta ajustada y ha advertido de que si no se alcanza el acuerdo tras el 5 de junio no ha descartado huelgas más contundentes.

CC.OO. EDUCACIÓ

La responsable de Pública de CC.OO. Educació, Ester Vila, ha asegurado que tienen que estudiar la propuesta presentada por la Generalitat y "ver si es dónde tienen que ir los recursos".

Vila ha recordado la apuesta del sindicato por la financiación estable a través de la ILP por el 6% del PIB para educación que presentó en el Parlament, y ha pedido a los grupos parlamentarios que la apoyen.