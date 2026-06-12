Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu presentarán alegaciones a la multa por la atención al bebé maltratado

Archivo - Fachada del Hospital Infantil y el de la Mujer de Vall d'Hebron de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu de Barcelona presentarán alegaciones después de que la Conselleria de Salud de la Generalitat les haya impuesto sendas multas de 6.000 euros por el caso del bebé de 6 semanas maltratado presuntamente por sus padres, según han informado fuentes hospitalarias a Europa Press.

Desde Vall d'Hebron han explicado que el día 16 de marzo, cuando el bebé llegó derivado del Hospital Sant Pau --también sancionado-- al Hospital Vall d'Hebron (centro de referencia en casos de maltrato infantil), se pusieron en contacto con 'Infancia Respon', el servicio que permite que la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència inicie la activación de los protocolos correspondientes.

El jueves, un cirujano y la responsable de la unidad de maltrato infantil del Vall d'Hebron, explicaron ante el juez que instruye el caso que el 16 de marzo, cuando el bebé ingresó con varias lesiones, no pudieron detectar las que presentaba en el ano porque tenía una fractura en el fémur que suponía "un riesgo vital".

Esta fractura fue la que impidió que pudiesen abrirle las piernas al bebé hasta el 18 de marzo para explorarle la zona anal, según explicaron los especialistas, que dijeron que "nunca en su carrera" habían visto unas lesiones tan graves como las que presentaba ahí.

Por su parte, fuentes del Hospital Sant Joan de Déu, en el que el bebé fue atendido previamente y en el que no se detectaron indicios de maltrato, también han asegurado que presentarán alegaciones contra la multa.