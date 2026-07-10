Vallejo (ICAB) pide "voluntad política" para revertir la caída de abogados del turno de oficio

La decana del Illustre Collegi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo Ros, junto a los abogados y diputados de la Junta de Gobierno del ICAB Cristina Díaz-Malnero y Quim Clavaguera. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha pedido "voluntad política" para revertir el descenso de abogados del turno de oficio, que en el caso del ICAB, ha sido de un 2,35% interanual en el primer semestre de 2026 y de un 20,83% en los últimos 10 años.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a los medios junto a los abogados y diputados de la Junta de Gobierno del ICAB Cristina Díaz-Malnero y Quim Clavaguera, en la que han hecho un balance de las actuaciones del turno de oficio del organismos en el primer semestre del año.

Vallejo ha alertado de un "goteo" de profesionales que se dan de baja del servicio de oficio y ha dicho que la justicia gratuita no es un voluntariado, sino un servicio público: "Si en 10 años tenemos una caída del 20%, ¿qué pasará de aquí a otros 10?".

La decana del ICAB ha pedido una financiación estable para remunerar "todas las actuaciones" de los abogados de oficio, equiparar las retribuciones de las guardias en todos los ámbitos y actualizarlas de manera automática de acuerdo con el IPC.

También ha destacado la necesidad de actualizar la Ley de Justicia Gratuita, una norma de hace 30 años que asegura que está obsoleta: "Ahora tenemos más población vulnerable y menos abogados, y no tenemos una financiación estable. El servicio puede caer en un riesgo estructural".

RECONOCIMIENTO

Clavaguera ha defendido que "falta reconocimiento" del turno de oficio, algo que asegura que desgasta al profesional tanto como la falta de retribución de algunas de las actuaciones.

Díaz-Malnero ha pedido reconocer a nivel de retribución la especialización en el ámbito de violencia de género, por el trabajo que supone también de acompañamiento a las víctimas.

BALANCE

El turno de oficio del ICAB ha realizado 66.896 actuaciones hasta junio en la demarcación, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior, con una media de 11.149 actuaciones mensuales y 371,6 al día.

Estas asistencias las ha sido realizado 2.740 abogados que ejercen actualmente en la provincia, que incluye las poblaciones de Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

ÁMBITOS

Vallejo ha destacado el repunte de actuaciones, especialmente en la jurisdicción social, de un 10,62%, hasta las 3.125 asistencias en el primer semestre de 2026, pero ha alertado de que es uno de los ámbitos en los que se ha reducido más el número de abogados del turno de oficio, un 35,71% en los últimos 10 años.

También han aumentado las actuaciones realizadas en el ámbito de menores (+10,13%); segunda oportunidad (+23,42%); mercantil (+19,23%), y extranjería (+13,69%), un aumento que desde el ICAB han descartado que esté relacionado con la regularización extraordinaria, y que relacionan con con el incremento de esta población.

El mayor número de actuaciones, sin embargo, se sigue concentrando en el ámbito penal, con 40.873 asistencias, seguido de las actuaciones de víctimas de violencia de género (6.388) y civiles (5.361).