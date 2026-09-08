Varias universidades catalanas suspenden actividad el miércoles por previsión de lluvias intensas

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BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han suspendido toda su actividad para este miércoles ante la previsión de lluvias intensa, informan en sendos comunicados de este martes.

La mayoría de centros han decretado teletrabajo, cerrarán sus edificios y reprogramarán u ofrecerán alternativas a las actividades evaluables previstas, e instan a seguir las recomendaciones de Protecció Civil.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha suspendido la actividad en sus sedes de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y de la comarca del Baix Penedès, aunque no en las demás.

UPF Y UIC

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, por su parte, ha informado de que sus campus permanecerán abiertos al no encontrarse el Barcelonès entre las comarcas afectadas por el plan Inuncat.

Sin embargo, pide a estudiantes, personal docente e investigador y trabajadores que vivan o tengan que desplazarse desde las comarcas afectadas que eviten cualquier desplazamiento que no sea "estrictamente necesario", y a los profesores, que pospongan las actividades evaluables.

Por otro lado, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha informado de que no cierran sus campus de Barcelona y Snat Cugat del Vallès (Barcelona) pero suspenden toda la actividad académica presencial, siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil.