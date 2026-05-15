Veolia abre un centro Hubgrade en Granollers (Barcelona) para impulsar la innovación

(I-D) Oriol Mas (Veolia), Jordi Terrades (Generalitat), La Consellera Sílvia Paneque, Daniel Tugues (Veolia), La Alcaldesa Alba Barnusell Y La Diputada En El Congreso De Los Diputados Andrea Canelo - ALBERTO PAREDES - VEOLIA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; la alcaldesa de Granollers (Barcelona), Alba Barnusell, y el director de Veolia España, Daniel Tugues, han inaugurado este viernes un nuevo centro Hubgrade de la empresa para impulsar la gestión de servicios esenciales.

El centro está especializado en resiliencia urbana para la gestión eficiente de recursos y la planificación territorial orientada a la adaptación al cambio climático, para "generar conocimiento, anticipar escenarios y facilitar la toma de decisiones", informa la compañía en un comunicado.

Paneque ha explicado que la tecnología de alto rendimiento como la que tiene el centro es "una parte irrenunciable del proyecto colectivo del agua".

Barnusell ha afirmado que el centro simboliza la idea "clave" de que la transición ecológica es una transición digital y debe estar al servicio del bien común y las personas.

Tugues ha añadido que en sectores como el agua, los residuos o la energía "ya no es suficiente operar bien" y que es necesario poder anticipar, optimizar, reducir consumos, afinar procesos y tomar decisiones con más información y precisión.