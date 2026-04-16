Veolia impulsa una guía para fomentar el uso de plástico reciclado en las administraciones públicas

Imagen de un equipo de Veolia - VEOLIA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional francesa Veolia ha impulsado la 'Guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública' de la mano de la Fundación de la Universidade da Coruña y la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla), diseñada específicamente para los órganos de contratación de las administraciones públicas, informa este jueves en un comunicado.

Así, el documento se presenta como una "solución práctica" para que el sector público impulse la demanda de plástico reciclado y acelerar la transición hacia una economía circular a través del peso que tiene la contratación pública, de cerca un 14% del Producto Interior Bruto (PIB), en la Unión Europea.

El director del área de residuos de Veolia en España, Rafael Sánchez, ha defendido que no es suficiente con tener la capacidad de reciclar, sino que se debe crear una demanda sólida que haga viable el proceso: "Con esta herramienta, ponemos en manos del sector público una solución práctica para que puedan liderar el fomento de la economía circular".

El documento incluye requisitos y criterios ambientales para la incorporación de plástico reciclado en distintas aplicaciones "listos para aplicar en los pliegos de licitación", lo que permite a cualquier entidad pública adoptar estas cláusulas para el uso de material reciclado de forma sencilla, segura y con rigor legal.

El contenido se articula en ocho fichas sectoriales de aplicación directa, que son diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas y obras; proyectos de diseño de carreteras; mobiliario urbano y de oficina; parques y jardines; productos y servicios de limpieza; alimentación y servicios de restauración; contenedores y papeleras y productos textiles.