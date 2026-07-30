Veolia incrementa su facturación en Iberia un 5,1% hasta junio, hasta 1.500 millones

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Veolia alcanzó una facturación de 1.500 millones de euros hasta junio en la división de Iberia, un 5,1% interanual más a perímetro y tipos de cambio constantes, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que el incremento "está impulsado principalmente por España", donde la actividad de Agua se beneficia de revisiones tarifarias favorables y de un aumento de los volúmenes facturados.

España es uno de los territorios que ha impulsado el incremento de la facturación de las actividades de Agua Municipal del grupo, tanto por la subida de las tarifas como de los volúmenes.

Además, ha destacado que la intensa actividad de obras en Energía permite compensar la disminución de los precios de la energía.

RESULTADOS DEL GRUPO

El grupo Veolia cerró el primer semestre con un beneficio neto de 682 millones, un 3,8% más, mientras que el resultado neto corriente --que excluye las compras de Suez y Clean Earth-- fue de 837 millones, un 10,4% más.

La facturación fue de 22.193 millones, un 0,8% más y un 1,5% más si se excluyen los precios de la energía, mientras que el Ebitda creció un 5%, hasta 3.552 millones.

La empresa ha explicado que de enero a junio hizo inversiones por valor de 1.630 millones, mientras que el flujo de caja libre neto fue de 288 millones negativos, frente a los 451 negativos de un año antes.

Asimismo, la deuda financiera neta a cierre del periodo era de 24.548 millones, excluyendo las compras de Suez y Clean Earth.

ESTELLE BRACHLIANOFF

La directora general de la empresa, Estelle Brachlianoff, ha asegurado que los resultados del periodo son "excelentes" y que ponen de manifiesto la capacidad de la compañía para aprovechar su posicionamiento estratégico.

"Ampliamente en línea con nuestros objetivos anuales a pesar de un entorno complejo, demuestran la robustez de nuestro modelo y nuestra rigurosa gestión operativa", ha añadido.

PREVISIONES

Tras los resultados, Veolia ha revisado al alza las previsiones para este año, que ahora contemplan un crecimiento orgánico del Ebitda de entre el 5% y el 6% y un crecimiento del beneficio neto corriente atribuible al grupo de al menos un 8%, incluyendo Clean Earth.

Por otro lado, la ratio de deuda financiera neta/Ebitda será "igual o ligeramente superior a 3x", incluyendo Clean Earth.

Veolia prevé que la compra de Clean Earth tendrá "un efecto positivo en el resultado neto corriente a partir de 2027", y la asignación del precio de adquisición (PPA) de Clean Earth se contabilizará como partida no corriente.

Además, el programa de desinversiones por más de 2.000 millones se ejecutará hasta mediados de 2028.