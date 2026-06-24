La verbena se salda con 39 detenidos, 69 heridos y más llamadas al 061 en Catalunya

Una hoguera durante la celebración de la tradicional verbena de Sant Joan, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta emblemática festividad popular, caracterizada por las hogueras, el lanzamiento de petardos y las reuniones familiares - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La verbena de Sant Joan se ha saldado en Catalunya con 39 detenidos y 69 heridos relacionados directamente con la festividad, así como 3.665 llamadas al 061 Salut Respon un 13,2% más, informa la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

En total, los Mossos d'Esquadra han realizado 130 detenciones, de las que 42 han sido por delitos contra el patrimonio, 14 por lesiones, 26 por violencias de género y 36 por otros hechos.

Además, han levantado 7 actas por infracción de la ley de seguridad ciudadana, y han detectado 113 positivos en las 1.614 pruebas de alcoholemia realizadas, 9 de las cuales penales, y 14 positivos en drogas.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 29 personas por intoxicaciones, 4 por agresiones, 30 por accidentes de tráfico, 4 por quemaduras y 2 ahogados.

Los Agents Rurals han realizado 1.178 inspecciones, entre las que se encuentran inspecciones a hogueras y para verificar su correcta ubicación, y controles por el lanzamiento de petardos y pirotecnia.