Vergés (Junts) critica que Junqueras haga público que quiere reunirse con Puigdemont: "Llega tarde"

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha criticado este lunes que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haga público que quiere reunirse con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, para abordar la nueva financiación cuando "llega tarde".

"Lamentamos que haya trascendido al ámbito público una petición de reunión que era privada, y no tenía ni los motivos ni se ha concretado ninguna fecha. No es la manera. Llega tarde porque esto tendría que haberse producido antes que su foto en la Moncloa", ha subrayado en rueda de prensa.

Según Vergés, Junqueras envió un "mensaje privado" a Puigdemont para buscar un día para verse, sin concretar los motivos de esta posible reunión y sin cerrar aún una fecha en el calendario.

Así, ha negado que el líder republicano haya puesto sobre la mesa la nueva financiación y el posible retorno de Puigdemont a Catalunya como posibles temas a tratar en este encuentro.

Pese a todo, Vergés ha reiterado la petición de Junts de hacer "un frente común en Madrid para ir de la mano los partidos independentistas para aprovechar la oportunidad histórica" que les da la aritmética parlamentaria en el Congreso.