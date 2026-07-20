Vergés (Junts) reclama una "remodelación profunda" del Govern tras la salida de Martínez Bravo

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado este lunes una "remodelación profunda" del Govern de Salvador Illa tras la salida de la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, cargo que asumirá Raúl Moreno.

En rueda de prensa, ha constatado que el Parlament ha reprobado y ha aprobado el cese de las conselleras Sílvia Paneque, Esther Niubó y Núria Parlon, y que desde que gobiernan hay "11 colectivos profesionales que han salido a la calle o han amenazado con huelgas".

"Acumulan crisis tras crisis. Sustituyendo a 1 consellera no resolverán nada", según Vergés, que considera que en la gestión de Martínez Bravo ha habido dos problemas: uno de disponibilidad y otro de capacidad.

Vergés ha dicho que era la primera vez que una consellera vivía a caballo entre Barcelona y Madrid, y ha criticado su poca presencia en actos institucionales que tenían lugar en fines de semana: "Ser conseller no es equiparable a ser un alto directivo. Es servicio al país y requiere estar permanentemente en contacto con gente, entidades y empresas".

En cuanto a su gestión, la ha acusado de hacer grandes anuncios que luego no se han traducido en resultados, como la reforma que debía impulsarse en el sistema de protección a la infancia y en la dependencia.

RAÚL MORENO

Pese a desear toda la suerte a Moreno, ha recordado que era secretario general del Departamento y, en consecuencia, "corresponsable de esta mala gestión".

"Esperamos que sea una persona que ejercerá desde Catalunya, a diferencia de su predecesora, pero tememos que esto sea un cambio de cara de Illa y no un cambio de rumbo", ha remarcado.