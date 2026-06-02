Vergés (Junts) ve "incomprensible" que ERC rechace la petición de que Illa comparezca en el Parlament

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha considerado "incomprensible" que ERC haya rechazado que el pleno de esta semana vote la petición de comparecencia de su grupo para que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dé explicaciones sobre las investigaciones judiciales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la financiación de la campaña del PSC para las elecciones catalanas de 2024.

"No lo entendemos. Quién los ha visto y quién los ve. Ayer, Elisenda Alamany pedía que Illa compareciera por estos presuntos casos de corrupción, y cuando nosotros pedimos que esto se vote mañana en el Parlament, votan que no", ha lamentado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Vergés, los casos que se están investigando afectan directa o indirectamente a Catalunya, por lo que ha critica que "el tripartito de la investidura, y especialmente ERC" se hayan opuesto a la petición de comparecencia.

"No vemos la diferencia entre la actitud que tiene Esther Capella en el Parlament y la de Rufián en Madrid", ha añadido.

MÉDICOS

Sobre que los médicos hayan decidido dejar de hacer horas extras, Vergés ha acusado al Govern de no haber sido capaz de negociar y de establecer unos servicios mínimos, lo que calcula que implicará que no se hará el 30& de la actividad sanitaria, sobre todo en hospitales.

"Esto es por la actitud tozuda de Illa, de Olga Pané y de Albert Dalmau, que han aplicado la misma manera de hacer que con la crisis de los docentes. Han actuado tarde y no se escuchan a los sindicatos mayoritarios", ha zanjado.