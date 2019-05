Vergés, sobre las oposiciones del ICS a 3.301 plazas de enfermería: "Es una jornada histórica"

Publicado 12/05/2019 11:41:55 CET

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés, ha calificado de "histórica" la jornada de oposiciones a 3.301 plazas de enfermería convocadas por el Institut Català de la Salut (ICS) en una visita al centro donde se examinan este domingo los opositores en Barcelona, el campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra.

Estas oposiciones, a las que se han presentado 11.227 personas, tienen como principal finalidad "estabilizar y dar las condiciones laborales adecuadas" a profesionales de la enfermería que llevan años trabajando en el ICS, pero cuyas plazas no han podido consolidarse por falta de presupuesto, según la consellera.

Ha recordado que en los próximos meses también se sucederán jornadas de oposiciones para otras profesiones del ámbito de la salud, como las de celador, fisioterapeuta o auxiliar de enfermería.

PROFESIÓN FEMINIZADA

Vergés ha incidido en el carácter eminentemente feminizado de la profesión --87% de los profesionales de la enfermería en Catalunya son mujeres--, aunque cree que es necesario trabajar para garantizar "la igualdad de oportunidades" también en este sector.

Ha relatado cómo, en su opinión, el hecho de ser mujer afecta a la manera en que las enfermeras viven su profesión: "Hoy he visto cómo entraban primero mujeres que tienen niños pequeños y que tienen que tener una atención especial, he visto también muchas mujeres embarazadas, y he sabido que hay tres mujeres a las que se les hará el examen en el mismo hospital porque han tenido ya a las criaturas".

Vergés ha reivindicado la vertiente académica de la enfermería: "De las enfermeras siempre se destaca la parte más humana, la que los pacientes aprecian más, pero yo quiero destacar hoy, que estamos en jornada de oposiciones, la parte formativa y de capacidad".

JOSEP MARIA ARGIMON

El director gerente del ICS, Josep Maria Argimon, que ha acompañado a la consellera en su visita al centro de examen, ha sostenido que el desequilibrio entre hombres y mujeres en el sector de la enfermería es "un aspecto a revertir".

Ha hecho hincapié en que, según los datos, en las profesiones sanitarias "los hombres acceden a cargos directivos en más proporción que las mujeres", incluso en el sector de la enfermería.

Argimon ha informado de que el examen de este domingo, que coincide con el Día Mundial de la Enfermería, consta de tres partes: un examen competencial, donde se plantea un caso práctico; un test teórico, y un análisis de casos clínicos.

Aunque ha afirmado que muchos de los opositores son personas que hace años que trabajan en el sistema público de salud --y que son, por lo tanto, "de una edad más madura"-- ha negado que exista un perfil de edad, puesto que las pruebas son abiertas y no hay requisitos de experiencia previa en el ICS.