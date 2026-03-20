Vetusta Morla actuará el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el inicio de su gira

Cartel del concierto de Vetusta Morla en Barcelona - THE PROJECT

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla actuará el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el primer concierto de su gira de regreso tras dos años de silencio.

Barcelona será una de las paradas de su 'Gira de vuelta' que constará en este 2026 de siete fechas, además de Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña, Sevilla y Madrid, informa este viernes la promotora The Project en un comunicado.

Las entradas para el concierto de Barcelona, en el que sonarán canciones nuevas de la banda, se pondrán a la venta general el 26 de marzo, con una preventa el 24 para Valientes, Comunidad Vetusta Morla.