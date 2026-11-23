Archivo - El grupo madrileño Vetusta Morla durante una actuación, en el Palau Sant Jordi, a 2 de octubre de 2026, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda madrileña Vetusta Morla se ha incorporado al cartel del Festival Cruïlla de Barcelona para la jornada del miércoles 7 de julio, y hará un concierto en Tarragona en mayo para presentar su nuevo álbum.

El Cruïlla de Barcelona ha anunciado un cartel que cuenta con nombres como Jungle, Kneecap, Hot Chip, Jorge Drexler, Beirtut o Ezra Collective, a los que ahora se suma Vetusta Morla, informa este lunes el festival en un comunicado.

Vetusta Morla también ha anunciado que una de las paradas de su gira para presentar las canciones de su álbum 'Lo importante' será Tarragona, donde tocará el 15 de mayo en el CaixaBank Tarraco Arena.