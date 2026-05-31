Victoria Bateman publica 'Económica': "La economía no es ni ha sido nunca 'cosa de hombres"

La economía Victoria Bateman - ÁTICO DE LOS LIBROS

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La historiadora económica británica Victoria Bateman ha publicado en castellano el ensayo 'Económica' (Ático de los Libros), un volumen con el que quiere ofrecer una historia económica del mundo que incluya a las mujeres, y ha asegurado: "La economía no es ni ha sido nunca 'cosa de hombres".

En una entrevista de Europa Press, Bateman ha dicho que quería mostrar que "las mujeres, igual que los hombres, construyeron las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana", y romper con el mito de que las mujeres no 'trabajaron' hasta el siglo XX cuando en realidad lo han hecho siempre.

Bateman ha asegurado que ha querido demostrar que "desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, las mujeres han impulsado el avance de la economía" y llenar un vacío, huyendo de volúmenes que tienden a centrarse en la vida de los hombres y presentando una galería de mujeres que, en distintas épocas, impulsaron las economías.

Ha afirmado que incluir a las mujeres en la historia económica le obligó a ampliar el abanico de fuentes históricas, y ha sostenido que desde los esqueletos prehistóricos, los registros fiscales históricos o los archivos eclesiásticos "ayudan a revelar las innumerables formas en que las mujeres han contribuido a las economías a lo largo del tiempo".

Ha ejemplificado estos hallazgos en, entre otras fuentes, losas de mármol procedentes de propiedades de los emperadores romanos Claudio y Nerón, donde figuran como contables dos mujeres, o una colección de tarjetas comerciales del siglo XVIII en el British Museum, que incluye de zapateras, fabricantes de abanicos, sombrereras, joyeras o deshollinadoras.

LIBERTADES ECONÓMICAS

La historiadora ha asegurado que la idea de que la prosperidad moderna fue construida exclusivamente gracias a los esfuerzos de los hombres "debe ser cuestionada y la historia proporciona los argumentos para hacerlo", y ha señalado que las economías solo pueden prosperar cuando las mujeres tienen libertad para tomar decisiones sobre su trabajo.

"El mundo sería hoy mucho más rico si el patriarcado no hubiera logrado recortar las libertades económicas de las mujeres. Al empobrecer las economías, el patriarcado nos perjudica a todos, no solo a las mujeres", ha considerado, recordando por ejemplo que en la época romana se comenzó a demonizar a las mujeres y recortar sus derechos, un error que para ella se ha repetido en muchas economías exitosas.

Bateman ha lamentado que sigue habiendo muchas menos mujeres estudiando, investigando y escribiendo sobre economía que hombres, y que en muchos cursos universitarios el papel de las mujeres aparece como "una clase añadida, normalmente hacia el final del programa", una cuestión que debe cambiar.

Ha subrayado que uno de sus objetivos con 'Económica' es que los lectores sean capaces una vez lo hayan acabado de "nombrar al menos a cinco empresarias, comerciantes, banqueras e inventoras del pasado", y ha asegurado que una de sus favoritas es la pirata Ching Shih, que comandó una de las mayores flotas piratas de la historia y controló el comercio en el mar de la China meridional a principios del siglo XIX.

BRECHA SALARIAL

Preguntada por la brecha salarial, ha dicho que la igualdad salarial "ha sido la excepción y no la norma", con ejemplos como la antigua Persia donde cobraban igual, pero que ya en los talleres textiles de la antigua Mesopotamia ya cobraban una tercera parte o en la Unión Soviética, cobraban el 64% del salario masculino.

Ha explicado que el Banco Mundial ha calculado que eliminar la brecha de género duplicaría la velocidad de crecimiento de la economía mundial y aumentaría los ingresos globales un 20%, pero que al ritmo actual se alcanzaría la igualdad en 2158: "No pienso quedarme sentada esperando tanto tiempo. Es cuestionando la idea de que la economía es 'solo para hombres' como podemos avanzar hacia un futuro en que las contribuciones femeninas sean reconocidas", ha dicho.

Bateman, que fue muy crítica con el Brexit --pasó un día entero desnuda en la Universidad de Cambridge con el lema 'El Brexit deja desnuda a Gran Bretaña'--, ha dicho que diez años después "Gran Bretaña es un 8% más pobre de lo que habría sido de otro modo", y ha subrayado que al abandonar la UE perdió los beneficios económicos de la libre circulación y es más débil actuando sola en el escenario internacional.

DONALD TRUMP

La historiadora ha afirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente ruso Vladimir Putin "están destruyendo no solo la economía mundial, sino también la de sus propios países".

Ha considerado que Trump "no solo está acabando con la credibilidad de su país como socio comercial fiable, sino que además está precipitando el fin del dólar como moneda de reserva mundial. Y esto terminará perjudicando enormemente a la economía estadounidense".

Ante ello, Europa tiene un "potencial enorme para ampliar aún más su contribución a la economía mundial, especialmente en un momento en que Estados Unidos y el dólar están perdiendo credibilidad económica".

Ha dicho que si el euro quiere convertirse en un actor importante en los mercados financieros internacionales, se necesita un mayor desarrollo del mercado de bonos europeo, y ha afirmado que el hecho de que la UE tenga que gastar más en defensa puede impulsar esa evolución: "En ese caso, Trump habrá debilitado indirectamente su propia moneda".