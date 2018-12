Vida Festival suma a Madness como cabeza de cartel

Publicado 12/12/2018 15:15:14 CET

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los británicos Madness serán uno de los cabezas del Vida Festival 2019, que se celebrará del 4 al 6 de julio en la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha informado este miércoles el festival.

Madness fue una de las bandas protagonistas del renacimiento del ska entre la década de los 70 y los 80 con himnos como 'Our house', 'One step beyond', 'It must be love' y 'Night boat to Cairo'.

La formación se añade a los confirmados Beirut, Hot Chip, The Charlatans, Sharon van Etten, Superchunk, El mató a un policía motorizado, Didirri, Joan Colomo, Stella Donnelly y Carla.