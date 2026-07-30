VidaCaixa gana 690,7 millones hasta junio, un 7% más

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BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

VidaCaixa cerró el primer semestre del año con un beneficio neto consolidado de 690,7 millones de euros, un 7% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este jueves.

Cerró junio con un volumen de recursos gestionados superior a 147.000 millones, un 11% más, y atribuye la mejora del beneficio a "la excelente gestión de las inversiones junto a la buena dinámica comercial".

Comercializó 8.907 millones en primas y aportaciones, un 33% más, de los que el 77% es ahorro que los clientes de VidaCaixa canalizaron a través de seguros, especialmente de rentas vitalicias y unit linked y productos garantizados, y los seguros de ahorro agruparon 90.000 millones en provisiones.

La compañía abonó más de 3.000 millones en prestaciones, un 5% interanual más, a cerca de 800.000 personas, y la mayor parte corresponde a coberturas para ayudar a sus clientes a mantener su calidad de vida en la jubilación y a protegerlos ante situaciones de vulnerabilidad, ha destacado.

AHORRO

VidaCaixa ha asegurado que los seguros de ahorro "han mantenido una evolución muy positiva durante el semestre" y que la comercialización de rentas vitalicias alcanzó los 3.004 millones en primas, un 14% más.

Los united linked --que combinan un seguro de vida con la inversión en mercados financieros-- sumaron 1.743 millones en primas, un 43% más, mientras que los seguros de ahorro garantizados del segmento individual superaron los 1.600 millones en primas.

JUBILACIÓN Y VIDA

El servicio MyBox Jubilación registró 603 millones en primas y aportaciones, un 28% interanual más, mientras que las aportaciones a planes de pensiones individuales alcanzaron los 553,4 millones de euros, un 20% más.

En seguros de vida, las primas riesgo individuales alcanzaron los 663,6 millones, un 14,5% más, y MyBox Vida alcanzó los 346 millones en primas acumuladas.

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Las primas y aportaciones en empresas y autónomos fueron de 1.327 millones, un 20% más, de los que 523 millones correspondieron a seguros de ahorro (+13%), 362 a seguros de vida (+9%) y 442 a planes de pensiones (+41%).

VidaCaixa atribuye el incremento de los planes de pensiones a la "positiva evolución" de las aportaciones al plan de pensiones de empleo simplificado del sector de la construcción, que cuenta con 1,1 millones de partícipes y un patrimonio de 387,1 millones.

También constata que la dinámica comercial también se refleja en los recursos gestionados, que se situaron en 31.221 millones, un 7% más.