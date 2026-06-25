Vidal (Comuns) afea la actitud de Sánchez con sus socios: "Le faltó humildad, proyecto y ambición"

Archivo - La diputada de Sumar Aina Vidal durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha afeado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia del miércoles en el Congreso con sus socios de Gobierno y de legislatura: "Creo que le faltó humildad, proyecto y ambición", ha dicho este jueves en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

"Fue sorprendente la actitud que tuvo con los socios. Aquellos que estamos, tanto dentro del Gobierno como fuera, los socios que estamos aguantando esta legislatura, parece que tengamos mayor responsabilidad que el propio Partido Socialista", y ha añadido que el PSOE se ha convertido en un lastre para el Gobierno de coalición.

Cree que Sánchez perdió una oportunidad porque no explicó medidas que pretende aprobar tras los supuestos casos de corrupción vinculados al Gobierno y al PSOE: "No habló de la necesaria reforma de la oficina de expresidentes, no habló de una ley de lobbies, no habló tampoco de cuál es su proyección para el año que queda de legislatura. Esperábamos más".

Según Vidal, el tiempo que queda de mandato no debe ser para "esconderse ni resistir", y que se deben impulsar medidas como las citadas en lucha contra la corrupción, pero también la reforma de la ley mordaza, el registro horario o medidas en vivienda.

"El presidente perdió la oportunidad de ser más humilde, más ambicioso, y haber dado buenas noticias, que creo que todos las estamos esperando", ha insistido.

JUNTS

Preguntada por la propuesta de Junts a Sánchez de dimitir y dejar paso a un nuevo presidente del PSOE, le ha augurado "ningún recorrido", y ha atribuido la propuesta a la competición electoral con Aliança Catalana.

"Se encuentran con que es imposible votar de forma favorable a una moción de censura de un PP que se encuentra en una situación igual que la suya, comidos por los pies, en este caso, por Vox. Es una idea de esas que tienen para intentar desviar el foco y creo que el problema lo tienen ellos", ha agregado.

GOBIERNO DE COALICIÓN

Sobre el futuro de la coalición, ha dicho que se mantendrán dentro del Gobierno "siempre que no haya pruebas de financiación irregular" del PSOE, y ha añadido que, para ellos, estar en el Ejecutivo no es solo un trámite.

"Aquí hay mucho trabajo y no hemos venido a perder el tiempo. Por tanto, lo que le exigimos, no solo al Partido Socialista, pero yo creo que hoy, si hay que poner el foco, es en ellos, es ambición y es que se muevan", ha expresado.