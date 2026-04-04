Vidal (Comuns) defiende la unidad de las izquierdas sin condiciones: "Aquí no sobra nadie"

Archivo - La portavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso de Sumar, Aina Vidal, ha defendido el frente común de izquierdas que su formación está impulsando junto a Más Madrid, Movimiento Sumar e Izquierda Unida, y ha dicho que la unidad se debe producir sin condiciones: "Aquí no sobra nadie", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

"La unidad no se condiciona. Aquí no sobra nadie. Y cualquiera que intente eliminar a alguno de los grupos que forma parte de lo que ya funciona, se equivoca. Los que estamos, estamos. Y aquí lo que venimos es en sumar otros partidos", ha sostenido.

Ha defendido que este frente quiere resolver errores del pasado de este espacio políitco y demostrar que hay una alternativa al relato según el cuál el PP y Vox ganarán las próximas generales: "No vamos a permitir que esta panda de fascistas nos gobiernen. No lo permitiremos. Y si es por nosotros habrá toda la ambición".

El objetivo es que formen parte de las futuras listas todos los partidos que confluyeron en 2023, incluido Podemos: "No perderemos plumas por el camino", y ha augurado que no serán menos que entonces, y que incluso serán más y que se pueda reeditar el Gobierno de coalición.

"Frente a aquellos que intentan construir una ficticia unidad en base a intentar eliminar a alguno de los agentes que forma parte de estos cuatro agentes, el mensaje es claro: no vamos a ser menos, vamos a ser más", ha afirmado.

Sobre si confía en que Podemos se sume al frente, ha dicho que sí, y que la unidad se irá construyendo con el tiempo: "Puedo entender ciertas declaraciones, pero creo honestamente que el tiempo irá poniendo en su lugar a todo el mundo".

LIDERAZGO DEL ESPACIO

Sobre quién debe liderar este espacio, ha respondido que es un debate que todavía no pueden anticipar, porque aquellas formaciones que se unan al proyecto tendrán derecho a participar de esta decisión, que considera importante: "No podemos dar la casa absolutamente construida a aquellos que quieran entrar".

Preguntado por si este espacio lo podría liderar el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, Vidal ha respondido que es un ministro extraordinario y que entiende que mucha gente desea que sea él quién encabece el proyecto, pero que él mismo lo ha descartado.

"A mí me sabe incluso mal por él. Creo que ha habido pocas personas en la política, o al menos que yo recuerde, que hayan sido tan claras respecto a sus ambiciones y su voluntad", una posición que pide respetar, y ha añadido que la izquierda goza de muy buena salud también en lo que respecta a los liderazgos.

YOLANDA DÍAZ

Tras el anuncio de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no repetirá como candidata ni formará parte de las listas, ha destacado los avances que ha impulsado en el Gobierno, y ha augurado que contribuirá donde se le pida.

"La vamos a seguir viendo en muchos sitios. Cualquiera que la conoce sabe que es un culo de mal asiento. Así que estoy convencida que vamos a tener Yolanda Díaz para mucho tiempo, sea donde sea", ha expresdo.

LEGISLATURA CATALANA

Sobre la legislatura en Catalunya y la retirada del proyecto de Presupuestos por parte del Govern de Salvador Illa, los Comuns esperan que en las nuevas cuentas que se negocien, en principio para aprobarlas como tarde en julio, se incluyan medidas para toda la legislatura: "Esto significa que la ambición que debemos poner como grupos políticos es superior".

Ha apuntado a aumentar los recursos que se deban destinar hasta 2028 en ámbitos como la vivienda y educación, además de salud y medio ambiente, y tener también en cuenta los efectos de la guerra en Oriente Medio: "No es lo mismo negociar un presupuesto anual que un presupuesto que, previsiblemente, será de legislatura".

POLÍTICAS DE VIVIENDA

A Illa y al Govern en su conjunto les ha pedido más ambición en las políticas de vivienda, como cree que se ha evidenciado con el intento de desahucio del bloque de la calle Sant Agustí de Barcelona: "Desde que está aprobada la ley de vivienda en Catalunya y tenemos el régimen sancionador, el Govern solo ha recaudado 77.000 euros", ha reprochado.

Ha recordado que se pueden aplicar sanciones de hasta 90.000 euros por vivienda, y ha confiado en que así sea en ese caso: "Estamos deseando ver como les ponen una multa y como impiden, por tanto, que este desahucio se lleve a cabo y que esto sirva para que no fraccionen en 'colivings' aquel edificio".