Vidal (Comuns) dice que "prácticamente" no se distingue cuando hay huelga y cuando no en Rodalies

Cree que el acuerdo mantiene la garantía de que la gestión será de la Generalitat

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha asegurado este lunes que cuesta distinguir cuando hay huelga y cuando no en Rodalies: "Prácticamente no se puede distinguir un día de huelga de un día en que no la hay", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede de los Comuns.

Ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el ministerio de Transportes y los representantes sindicales de trabajadores de Renfe, pero ha afirmado que la situación en la red ferroviaria catalana es insostenible, que llueve sobre mojado, en sus palabras y que "no hay excusas que valgan, ni servicios mínimos ni huelgas" ante la situación.

Vidal ha reclamado mejoras en el derecho a la información de los usuarios ante las incidencias, un derecho que cree que se vulnera "de una forma clarísima" por el desgobierno que cree que existe en este ámbito, además de mejores mecanismos alternativos de transporte.

TRASPASO A LA GENERALITAT

Sobre el acuerdo, ha afirmado que contiene la contiene la garantía efectiva de que la gestión de Rodalies será de la Generalitat, cosa que le permitirá tener capacidad de gestionar y dirigir la red, además de "establecer las prioridades de inversión" o los refuerzos especiales en la red.

"No cerramos la puerta a que haya una necesidad de poder transferir de forma completa toda la cuestión de Rodalies. Dicho esto, creo que hoy nos toca celebrar que haya un acuerdo que garantiza el traspaso efectivo, la gestión por parte de la Generalitat y los derechos de los trabajadores, que tenían todo el derecho y la legitimidad de reclamarlos", ha añadido.

PLENO MONOGRÁFICO

Vidal ha señalado al ministerio de Transportes, a quien ha dicho que hace tiempo que reclaman más información y más capacidad para que los usuarios lleguen a tiempo: "Solo ha habido un día (en los últimos meses) en el que no ha habido una incidencia", ha asegurado.

A su vez, ha emplazado al Govern a recoger las propuestas que planteará su grupo en el pleno monográfico en el Parlament sobre esta cuestión de la semana que viene: "Es necesario que tanto el presidente como también los diferentes miembros del Govern nos expliquen en qué punto se encuentra, y como pretenden reaccionar ante esto".