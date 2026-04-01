VÍDEO: Desarticulada una red internacional de tráfico de drogas que operaba desde Figueres (Girona)

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Desarticulada una red internacional de tráfico de drogas que operaba desde Figueres (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 1 abril 2026 11:24
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Se han realizado una decena de entradas y registros en Figueres, Salt (Girona) y Argentona (Barcelona)

GIRONA, 1 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Los Mossos d'Esquadra, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Girona, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, hachís y marihuana afincada en Figueres (Girona), deteniéndose a 13 personas relacionadas con el grupo.

La red utilizaba varias viviendas situadas en Figueres como base logística --además de almacenes, garajes y fincas como "guarderías" para la droga en Salt (Girona) y Argentona (Barcelona)-- donde recibían y almacenaban la mercancía ilícita para posteriormente distribuirla principalmente a otros entramados criminales del sur de Francia, informan en un comunicado este miércoles.

Para el transporte de las sustancias estupefacientes, los detenidos utilizaban diversas técnicas de ocultación: desde mercancía envasada al vacío y transportada en el depósito de combustible de los vehículos, hasta turismos y furgonetas a nombre de empresas con compartimentos ocultos o dobles fondos con sistemas hidráulicos de apertura.

Durante la investigación, se realizaron dos aprehensiones de 3 y 2,5 kilos de cocaína en el interior de los depósitos de combustible de vehículos provenientes del sur de Francia que habían llegado a Figueres para abastecerse de la droga y trasladarla de nuevo a Francia.

10 ENTRADAS EN FIGUERES, SALT Y ARGENTONA

Se han realizado una decena de entradas y registros: 6 de ellas en inmuebles de Figueres, desde donde operaban los principales investigados; 3 en Salt (Girona) --dos párkings y una vivienda-- y una parcela ubicada en Argentona (Barcelona).

En estos registros los agentes intervinieron armas de diferentes calibres: un rifle con visor y cargador semiautomático, dos escopetas, tres pistolas, un revólver y munición para cada una y, además, se localizaron plantaciones indoor de marihuana, 20 kilos de hachís y casi 60.000 euros envasados al vacío.

La investigación sigue abierta y podría haber más detenciones y se acusa a los 13 detenidos de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico y tenencia de armas.

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