Vila asegura que los cursos de catalán pueden "crecer con contratación" si aumenta la demanda

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que los cursos de catalán que ofrece el Govern mediante el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) pueden "crecer con contratación" si finalmente hay más demanda de la prevista.

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 este domingo, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por el posible efecto que pueda tener en este ámbito la regularización de migrantes, a lo que ha añadido que el objetivo del Govern es "continuar este crecimiento de oferta" para que todas las personas puedan seguir el proceso de integración lingüística.

El CPNL abre este lunes el periodo de inscripción para los cursos propios de catalán, con una oferta global de cerca de 48.400 plazas y Vila ha asegurado que el Govern se está "preparando desde hace tiempo" para responder a la demanda, destacando que el curso 2025-2026 se cerró con 148.000 personas inscritas.

El conseller ha destacado que el aprendizaje de la lengua es "en buena medida un antídoto contra el crecimiento de posiciones xenófobas" porque, afirma, es fundamental para incrementar la cohesión social.

Sobre la atención al público en catalán en las empresas ha dicho que estas son las primeras interesadas en que sus trabajadores aprendan la lengua y cumplan con la disponibilidad lingüística: "Es una dinámica que tenemos que acelerar y estamos trabajando para garantizar que una cosa tan sencilla como ser atendido en catalán en Catalunya sea la más absoluta normalidad".