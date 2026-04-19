Vila reivindica el uso del catalán en el inicio del Correllengua Agermanat en Prada (Francia)

El conseller Vila en Prada de Conflent (Francia). - GENERALITAT

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha reivindicado este domingo en el inicio del Correllengua Agermanat 2026 en Prada de Conflent (Francia) la voluntad de hacer del catalán un elemento "vivo, compartido y presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana de sus hablantes".

Se trata de la primera edición del Correllengua que unifica en un solo recorrido a todos los territorios de habla catalana, en una iniciativa que el Govern ha apoyado con una aportación económica de 100.000 euros, informa el departamento en un comunicado.

La carrera, inspirada en la Korrika vasca, recorrerá más de 1.500 kilómetros en 17 etapas a través de una llama común que se dividirá en dos itinerarios simultáneos para pasar por unos 80 municipios de todo el dominio lingüístico catalán.

La organización cuenta con la colaboración de más de cien entidades coordinadas por Joves de Mallorca per la Llengua, con un recorrido con paradas previstas en ciudades como Barcelona, Valencia, Palma, Perpignan (Francia) o el Alguer (Italia).

Barcelona acogerá el acto central este martes 21 de abril en el Born, donde se interpretará la canción oficial del evento y se leerá un manifiesto en defensa de los derechos lingüísticos.