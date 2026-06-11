Incendio en Magaluf: dos fallecidos y 24 heridos

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf (Mallorca).

Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos.

Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados --dos al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases-- cuatro han sido valorados in situ y otros ocho se están valorando por el 061. Se trata de un inmueble situado en la calle Federico García Lorca, de Magaluf.

El incendio, según han informado los Bomberos de Mallorca, se ha originado en la tercera planta del edificio y una decena de personas permanecen confinadas en el interior.