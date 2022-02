Vilalta (ERC) asegura que pedirán a Borràs que aclare la situación del escaño de Juvillà

Reprocha que si sabía que no era diputado "por qué no se comunicó antes" del pleno

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que ERC pedirá aclaraciones a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre la situación del escaño del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, después de que este viernes el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) haya publicado su baja como diputado de la Cámara.

"¿No pudo votar por conflicto de intereses o porque ya no era diputado? Si no lo era, ¿por qué no se comunicó públicamente antes?", ha dicho en una entrevista este viernes de TV3, recogida por Europa Press, en referencia a que en el pleno de este jueves Borràs invocó el artículo 16.1 del reglamento de la Cámara para justificar el rechazo del voto delegado de Juvillà para evitar un conflicto de intereses.

Vilalta ha afirmado que desde ERC les habría gustado ser conocedores "si desde el día 28 esto ya era así", ya que, según publica el BOPC, la baja de Juvillà se habría producido ya el pasado 28 de enero.

Para ella, no es coherente que los grupos parlamentarios independentistas trabajasen el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre la situación de Juvillà y que no se le convocase para el pleno de este jueves como diputado: "¿Por qué fuimos a un pleno para luchar por sus derechos cuando alguien tenía conocimiento de que ya no estaba siendo diputado porque no se le estaba convocando?".

"Quizás habríamos hecho lo mismo y habríamos tomado la decisión de ir a la Comisión del Estatuto de los Diputados para evidenciar este choque e invasión competencial de la JEC y los tribunales. Pero nosotros también pedimos aclaraciones, de por qué si se sabía desde hace días, no se comunicó que no había nada que hacer. No pedimos que nadie asuma nada, estamos pidiendo que se aclare toda la secuencia", ha insistido.

Además Vilalta cree que Borràs ha actuado igual que hizo el expresidente del Parlament Roger Torrent con el caso del expresidente de la Generalitat Quim Torra: "En aquel momento no se pudo ir más allá, por el choque competencial de legitimidades, que hace que no puedas dar más pasos sin poner en riesgo a trabajadores y a la misma Cámara. Es bueno que haya esta asunción de la realidad, de los límites".

REFORMA LABORAL

Sobre la aprobación este jueves de la reforma laboral en el Congreso con el 'no' de ERC, Vilalta ha argumentado el sentido del voto de los republicanos porque el Gobierno estaba pidiendo que "o aceptas esto o nada, te lo tienes que tragar", y ha pedido que se respete el trabajo de los parlamentarios.

"Si había margen para convalidarlo como proyecto de ley, hagásmolo y consigamos mejoras con la mayoría de izquierdas. Es fruto de un acuerdo social y de la negociación colectiva, pero una vez llega al Congreso nosotros tenemos trabajo a hacer, no podemos dimitir de nuestras funciones de parlamentarios", ha zanjado.