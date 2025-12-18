La Villarroel de Barcelona acoge 'Göteborg', una intriga romántica con Maria Molins y Roger Coma

Cartel de la obra - GRUP FOCUS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Villarroel de Barcelona acogerá desde este sábado 20 de diciembre hasta el 1 de febrero de 2026 'Göteborg', la nueva intriga romántica protagonizada por Maria Molins y Roger Coma, informa Grup Focus en un comunicado de este jueves.

La obra de Jordi Casanovas invita al público a "adentrarse en un viaje por la memoria, el enamoramiento y la naturaleza de una conexión perdida en el tiempo"; y en su elenco cuenta también con Berta Rabascall y Jan Mediavilla.

Esta comedia dramática sigue el viaje emocional de Paula, que se presenta en casa de Sergi para hacerle una propuesta: pasar una noche juntos y "revisitar la historia de amor que los unió años atrás", en los años 90.

'Göteborg' juega con la doble temporalidad para profundizar en el deseo, la nostalgia, el enamoramiento y las oportunidades perdidas, en una historia donde el tiempo "se convierte en una espiral donde la memoria irrumpe, transforma y conmueve".

Con humor y tensión, la propuesta se convierte en una dramedia romántica donde "habrá que descubrir qué pasó en aquella noche de hace 30 años, que provocó la ruptura de una relación que parecía destinada a ser muy profunda".