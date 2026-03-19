Viñolas (Colonial SFL) ve oportunidades de inversión en Berlín y Múnich (Alemania): "Es el momento"

El presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle; el consejero delegado de Colonial SFL, Pere Viñolas, y el periodista Manel Pérez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Colonial SFL, Pere Viñolas, ha explicado que ve oportunidades de inversión en el mercado alemán, especialmente en Berlín y Múnich: "Pensamos que es el momento de hacerlo".

Lo ha dicho este jueves en un encuentro en el Círculo Ecuestre en el que ha explicado que el mercado alemán está en el valle de su ciclo económico, por lo que la entrada en este mercado es "oportunista".

"Cuando la gente está pendiente de los riesgos, nosotros pensamos en las oportunidades", ha señalado Viñolas, que ha recordado que Colonial siempre está escaneando el mercado para inversiones y para desinversiones.

Ha explicado que estas inversiones son de activos, ya que "no es viable" hacer compras de empresas del sector por la necesidad de que estas adquisiciones "tengan un racional muy claro" de inversión.

Sobre la posibilidad de captar capital, ha dicho que "es un proceso recurrente hablar con inversores" y ha avanzado que puede haber nuevas operaciones como la captación de 120 millones para la vertical de ciencia e innovación cerrada recientemente.

El consejero delegado ha recordado, además, que la empresa ha abierto su capital a terceros para invertir de forma conjunta en proyectos, ya que la conjunción del mercado privado y las empresas cotizadas "funciona bien".

ESPAÑA

Sobre la situación actual del mercado inmobiliario español, Viñolas ha lamentado que el mercado residencial tiene "una problemática de una gravedad absoluta, no coyuntural sino estructural por la continua ausencia de esperanza de respuesta".

Ha dicho que el problema de acceso a la vivienda es peor en España que en otros países, y ha recordado que en ciudades como París o Londres, la vivienda social o asequible es el 20%.

En contraposición, el consejero delegado ha explicado que, en inversión patrimonial inmobiliaria, "España va bien", y es percibida como uno de los principales focos de atracción de la inversión inmobiliaria.

Por otro lado, ha detallado que el sector de oficinas --en el que se centra la empresa-- "está yendo muy bien" y que han tenido más demanda en los últimos 3 años que en el promedio de los últimos 15.

ORIENTE MEDIO

Sobre el conflicto en Oriente Medio, Viñolas ha explicado que el primer impacto ha sido la paralización del mundo inversor, una reacción que ha definido de lógica por la incertidumbre, aunque ha alertado que "va vasculando hacia una cierta negatividad".

Ha previsto que, a medio plazo, la economía debe trabajar por un impacto en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de entre el 0,3% y el 0,5%.

Viñolas ha señalado que hasta hace dos semanas había una sensación de que el conflicto sería corto, pero que "ahora ya se está viendo como un conflicto largo".

En todo caso, ha afirmado que el efecto en el sector se notará por un posible aumento de los tipos de interés, aunque esto no afectará a Colonial, que tiene su deuda a tipo fijo.