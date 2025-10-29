Volotea unirá Madrid con Lille (Francia) durante la temporada de verano de 2026

Archivo - Avión de Volotea. - VOLOTEA - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha anunciado una nueva ruta entre el aeropuerto de Madrid y Lille (Francia) durante la temporada de verano de 2026, en un comunicado este miércoles.

La nueva ruta comenzará a operar en mayo de 2026 con dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, ofreciendo cerca de 6.500 asientos, y permite a la aerolínea sumar 12 rutas desde Madrid.

El director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha celebrado el crecimiento de la compañía en Madrid y ha señalado que con la nueva ruta amplían "las opciones de conectividad internacional para los madrileños".

Schmilovich ha destacado que este miércoles la aerolínea también ha anunciado tres nuevas rutas que unen Valencia y Sevilla con Florencia (Italia) y Sevilla con Lille (Francia).

Volotea prevé cerrar 2025 con una oferta global de 12,7 millones de asientos y alcanzar los 14 millones en 2026, de los que 4,2 serán en España.