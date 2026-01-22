Vox anuncia movilizaciones contra el "islamismo y la inmigración masiva" y las ZBE en Catalunya

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en un acto en Barcelona para presentar las principales propuestas de la formación para 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado movilizaciones "contra el avance del islamismo y la inmigración masiva", la primera en febrero en Tarragona, así como contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Catalunya el próximo 31 de enero en Barcelona.

Lo ha avanzado el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, este jueves durante un acto de presentación de las iniciativas del partido para 2026 en Catalunya junto al secretario general, Ignacio Garriga.

"En Vox estamos tomando firmemente partido para defender lo nuestro primero, primero los de casa", ha sostenido Joan Garriga, que ha defendido textualmente acabar con la cultura del 'buenismo' ante la inmigración.

Para el portavoz parlamentario, hay dos Catalunyas: "la institucionalizada, la de la agenda 2030, la del Parlament con grandes consensos" y la Catalunya real, a su juicio, con degradación en los barrios, problemas de acceso a la vivienda y deterioro de los servicios públicos.

Además de las movilizaciones que impulsará Vox contra la inmigración y las ZBE, el partido también ha asegurado su adhesión a la huelga de maquinistas de los próximos 9, 10 y 11 de febrero a través del sindicato afín al partido, Solidaridad.

LLEGAR "A AQUELLOS QUE CREÍAN EN EL PSOE"

Por su parte, Ignacio Garriga ha erigido al partido como alternativa en 2026 ante PSOE y PP y ha expresado la voluntad de "llegar con más esfuerzo a lo largo del 2026 a aquellos que creían en el PSOE".

"Vamos a redoblar nuestro esfuerzo en protagonizar una ofensiva en todas las regiones contra este Gobierno criminal, y contra este Govern de Illa que no es alternativa como prometió en las últimas elecciones, sino que ha venido a perpetuar las mismas políticas de ERC y de Junts", ha agregado.

Asimismo, Ignacio Garriga ha apuntado al liderazgo de Vox frente a "otros que tienen prisa por llegar (al poder) y no cambiar absolutamente nada" y ha asegurado que su partido quiere --textualmente-- cambiarlo absolutamente todo.

"LIDERAR UNA ALTERNATIVA" En este sentido, Ignacio Garriga ha asegurado que Vox está dispuesto a "liderar una alternativa al bipartidismo, al PP y a PSOE, y a todos los partidos separatistas que han destrozado Catalunya en los últimos años".

Ha rechazado que el PP sea alternativa, y ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de elegir gobernar con el PSOE, y ha puesto como ejemplo el acuerdo UE-Mercosur: "Dice estar en contra de Mercorsur y al lado del sector primario, pero luego van a Bruselas, gobiernan con el Partido Socialista y vota a favor de Mercorsur".

"Es decir, la mafia del Partido Socialista con la estafa del Partido Popular están de acuerdo en la gestión no solo a nivel europeo, sino parece que también a nivel nacional.Por eso es urgente esa alternativa que ofrece Vox, una alternativa a la ruina, a la miseria, a la mentira", ha añadido.