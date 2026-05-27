Vox pide la comparecencia de Illa por la "financiación de la campaña del PSC" en 2024

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament por la "financiación de la campaña del PSC" en 2024, después de que este miércoles el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', haya solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024.

En un comunicado el partido considera "gravísimo que las investigaciones judiciales apunten a posibles irregularidades vinculadas a contratos de propaganda" y ha pedido máxima transparencia al Govern.

En declaraciones difundidas por la formación el secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha señalado a Illa: "¿Quién te pagó o a quién pagaste durante la campaña, Salvador?", ha dicho.

"Si tuvieran un mínimo de vergüenza y honestidad ya habrían forzado una repetición electoral, pero la corrupción, igual que el empobrecimiento de la gente o la inseguridad creciente, les da absolutamente igual. Todo por la pasta, ese es su lema", ha afirmado, y ha pedido que se celebren elecciones.

Además, se ha referido a la investigación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por un presunto delito de prevaricación en adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona): "No es solo el PSOE el que está enfangado en corrupción son también sus socios", ha apuntado.