Vox pide al PP utilizar "todos los mecanismos legales para desalojar" al PSOE del Gobierno

Archivo - El presidente de Vox en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido este miércoles al PP romper todos sus acuerdos con el PSOE y utilizar "todos los mecanismos legales para desalojar" al partido de Pedro Sánchez del Gobierno.

En declaraciones a periodistas en Vic (Barcelona), Garriga ha asegurado que "no se entiende cómo hay alguien que puede seguir sosteniendo a este Gobierno y cómo, quien pueda hacer utilizando todos los mecanismos" legales, no lo haga.

Garriga ha afirmado que, tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE este miércoles, "lo que los españoles quieren es poder acudir a las urnas para poder decidir el nuevo rumbo que quieren para España".

Ha dicho que no se trata del caso Zapatero, sino del PSOE, y por ello ha afirmado: "Ante este Gobierno no cabe equidistancia, caben pactos, solo cabe oposición total, frontal y absoluta".

"Esperemos que caiga el número uno, Pedro Sánchez, esperemos que caiga Zapatero, esperemos que salgan las pruebas concluyentes de que el PSOE, evidentemente, se ha financiado de manera irregular, es una organización criminal y corrupta", ha zanjado.