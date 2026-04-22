Vox ve "hipocresía" en el PSC por la propuesta de Larrosa de prohibir el burka en Lleida

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado la "hipocresía" del PSC por la propuesta de la Paeria de Lleida de prohibir el burka en el espacio público de la ciudad y en espacios municipales mientras, los socialistas continúan rechazando esta medida tanto en el Parlament como en el Congreso, según él.

En un apunte en X recogido por Europa Press este miércoles, Garriga achaca esta medida a la celebración de las elecciones municipales en poco más de un año porque el PSC "percibe el avance de Vox entre su electorado", y ha añadido que la decisión se toma tarde y mal.

El artículo 12 de la ordenanza de civismo de la Paeria de Lleida propone prohibir vestimenta que oculte el rostro en espacios públicos para garantizar "la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática".