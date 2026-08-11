Vueling fue la aerolínea low cost más puntual de Europa en julio, según la consultora Cirium

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, fue la aerolínea low cost más puntual de Europa y la cuarta aerolínea más puntual dentro del ranking general de aerolíneas en Europa durante el mes de julio, según el On-Time Performance Monthly Report de la consultora Cirium.

Durante el mes de julio, Vueling operó un total de 22.801 vuelos, lo que la sitúa "entre las compañías con mayor número de vuelos en Europa", informa la compañía en un comunicado este martes.

Los informes de puntualidad de Cirium para aerolíneas y aeropuertos son el análisis más antiguo de este tipo en la industria, que se iniciaron en 2008: se basa en datos de vuelo de más de 600 fuentes de información de vuelo en tiempo real, con una junta de asesores independientes, que garantiza una visión precisa y equilibrada del análisis de la puntualidad de las aerolíneas.