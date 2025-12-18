Vueling lanza nuevas rutas a Nador y Fez (Marruecos) desde Barcelona de cara al verano de 2026

Vueling lanza nuevas rutas a Nador y Fez (Marruecos) desde Barcelona - VUELING

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha lanzado nuevas rutas a Nador y Fez (Marruecos) desde Barcelona en el marco de las nuevas conexiones que incorpora a su red de cara al próximo verano de 2026, informa en un comunicado este jueves.

La ruta a Nador, destino al que se podrá volar a partir del 28 de marzo, contará con 2 frecuencias semanales (miércoles y sábado) y, en julio y agosto, alcanzará los 4 vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo).

Por su parte, la nueva conexión con Fez, disponible para volar a partir del 2 de junio, tendrá dos frecuencias semanales los martes y sábados.

Hasta ahora, Vueling ya ofrecía conexiones desde Barcelona a Marrakech y Tánger; y este invierno estrenó la conexión con Agadir, disponible también durante el próximo verano, con dos frecuencias semanales.

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha subrayado que estas nuevas rutas refuerzan la conectividad de la compañía con el norte de África, "un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes".