Vueling prevé operar 2.200 vuelos desde el aeropuerto de Barcelona durante la Navidad

Avión de Vueling. - VUELING

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling prevé operar 2.200 vuelos desde el aeropuerto de Barcelona durante la campaña de Navidad, que se alarga del 15 de diciembre al 15 de enero, informa este viernes.

Entre los principales destinos de la aerolínea desde Barcelona están Lisboa, Oporto (Portugal), Nápoles, Roma y Venecia (Italia), así como Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Santiago de Compostela.

En total, Vueling prevé operar más de 3.500 vuelos en toda su red que suman más de tres millones de asientos.